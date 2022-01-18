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Верховый Суд пересмотрит решение по делу о ДТП, в котором погибли спасатель и его дочь

Верховый Суд пересмотрит решение по делу о ДТП, в котором погибли спасатель и его дочь

Верховный Суд открыл производство по кассационной жалобе по делу о смертельном ДТП, в котором погибли сотрудник ГСЧС с дочерью. Об этом сообщил адвокат потерпевших Евгений Мельниченко на своей странице в Facebook.

В октябре 2020 года в Харькове произошло ДТП, в результате которого погибли спасатель Дмитрий Азаренков и его 15-летняя дочь. На окружной дороге столкнулись внедорожник Тойота и Ланос. Как установили следователи, что 19-летний водитель Тойоты Дмитрий Габышев, находясь в нетрезвом состоянии, нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу.

В апреле 2021 года Киевский районный суд Харькова огласил приговор – 9 лет лишения свободы. Кроме того, Габышев должен выплатить родственникам погибших 2 миллиона гривен в качестве компенсации. Однако пострадавшие и их адвокат, а также прокуратура, такое решение обжаловали, требуя увеличить срок до максимального – 10 лет.

Агентство Телевидения Новости

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