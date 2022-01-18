«Металлист 1925» сообщил об уходе еще одного футболиста

Теперь уже бывший полузащитник «Металлиста 1925» продолжит свою карьеру в литовском клубном футболе.

ФК «Металлист 1925» прекратил сотрудничество с фланговым полузащитником Евгением Протасовым, сообщил официальный сайт клуба.

Евгений Протасов стал игроком «Металлиста 1925» летом прошлого года. В первой части сезона полузащитник сыграл в составе харьковской команды 17 матчей: 15 в Премьер-лиге и 2 матча в Кубке Украины.

На счету Евгения одна голевая передача.

Протасов продолжит карьеру в составе литовского футбольного клуба «Судува» из города Мариямполе.

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