COVID-19: за сутки в Украине заболели больше 8,5 тысяч человек, 188 – умерли

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8 558 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 811 детей и 304 медработника), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

госпитализированы – 1 125 человек;летальных случаев – 188;выздоровели – 5 761 человек.

Днем ранее было выявлено 5 072 инфицированных и зафиксировано 78 смертей от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве (972), Львовской (870), Харьковской (678), Ивано-Франковской (640) и Черновицкой (475) областях.

Агентство Телевидения Новости