Ничего себе. Хоккеист забросил 5 шайб в одном матче. Причём за два периода

Подобного не происходило в НХЛ в течение 28-ми последних лет

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз», известный также, как «калифорнийское дерби», завершисля победой «Сан-Хосе» со счетом 6:2.

При этом 5 из 6-ти шайб забросил за «Сан-Хосе» в этом матче Тимо Майер. Да еще и за два первых периода.

Майер стал первым хоккеистом в сильнейшей лиге мира с 1994 года и шестым в истории, которому удалось закинуть 5 шайб за 40 минут одного матча.

Кроме того Тимо Майер стал первым игроком «Сан-Хосе», забившем 5 шайб в одном матче. Всего же пента-трик делали только 47 хоккеистов за всю историю НХЛ.





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