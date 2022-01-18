Обвал потолка в метро: комиссия озвучила причины обрушения

12 января в вестибюле станции «Площадь Конституции» обрушился потолок. Во время происшествия никто не пострадал. На месте работала комиссия метрополитена, которая устанавливала все обстоятельства и причины.

Пресс-секретарь Харьковского метрополитена Алексей Битнер сообщил о результатах. «Ця станція була побудована та введена в експлуатацію в 1975 році. Під час експлуатації були певні порушення при будівлі конструктиву стелі. Тобто, при накладанні шару штукатурки не було покладено спеціальну металеву сітку зі 120 кв.м. поверхні стелі. Сітка була на 20 квадратних метрів. Також до осипання штукатурки призвели перепади температури та вібрація».

На это время работники полностью демонтировали слой штукатурки. В ближайшее время, после согласования и приобретения необходимых материалов, на станции установят новый потолок. Также комиссия проверила все 30 станций метро: никаких нарушений не обнаружено.

Агентство Телевидения Новости