Доказана вина членов преступной группы, промышлявшей кражами: дело направлено в суд

На Харьковщине будут судить членов этнической преступной группы за совершение краж в особо крупных размерах. Следователи доказали причастность мужчин к совершению четырех преступлений, общая сумма ущерба от которых составила более 2,5 миллионов гривен.

Работа по разоблачению и привлечению к уголовной ответственности участников преступной группы, сформировавшейся на этнической основе, длилась больше года. За время проведения досудебного расследования установлено, что члены преступной группы разрабатывали план краж и распределяли между собой роли при совершении преступлений.

19 июля 2021 в результате сотрудничества следователей СУ ГУНП, оперативных сотрудников Управления стратегических расследований в Харьковской области и работников ОП №1 ХРУП № 3, группу лиц удалось задержать во время совершения ими очередной кражи. Потерпевшему вернули похищенные вещи на сумму более 800 тысяч гривен.

По результатам досудебного расследования к уголовной ответственности привлечены 3 члена этнической преступной группы. Следователи собрали неопровержимые доказательства виновности данных лиц.

14 января Харьковской областной прокуратурой в уголовном производстве утвержден обвинительный акт, который направлен в суд для рассмотрения по существу. Досудебное расследование осуществлялось в рамках уголовного производства, предусмотренного ч. 5 ст. 185 (кража, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) УК Украины.

Агентство Телевидения Новости