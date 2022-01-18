Пас украинского футболиста «Специи» привёл к сенсации в чемпионате Италии

Звездный час Виктора Коваленко.

В 22-м туре итальянской серии «А» встречались «Милан» и «Специя». «Милан» был безусловным фаворитом, но не сумел воплотить своё игровое преимущество в результат, и к компенсированному времени счет был ничейным 1:1.

Такой итог матча стал бы неожиданностью, но, в конце концов, и вовсе вышла сенсация.

На 90+6 минуте Коваленко отдал, как оказалось, голевой пас своему партнёру по «Специи» Эммануэлю Гьяси, и тот поразил ворота «Милана». В итоге — 2:1 в пользу «Специи».

Победная результативная атака «Специи» с голевым пасом Коваленко ниже в видеообзоре матча с 2:52.





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