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Более 800 правоохранителей Харьковщины обеспечат охрану публичного порядка на Крещение
19 января в 233 храмах города и области пройдут мероприятия, посвященные Крещению.
Для проведения религиозных обрядов оборудованы 86 открытых водохранилищ и мест для купаний.
Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие около 57 тысяч граждан.
Охрана общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий будут осуществляться 660 работниками Национальной полиции и 160 военнослужащими Нацгвардии.
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