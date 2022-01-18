Стоп-наркотик: в Украине заработала обновленная версия чат-бота в Вайбере

На территории Харьковской области около 100 тысяч людей – наркозависие граждане. Об этом сообщил помощник начальника Харьковского областного управления Нацполиции Вячеслав Марков. В Украине же эта цифра достигает около полтора миллиона. По его словам, благодаря чат-боту «Стоп-наркотик» в Телеграме удалось заблокировать 3 тысячи 154 адресов, по которым продавали наркотики. После такой статистики решили создать такой чат-бот и в Вайбере.

«Эти цифры устрашающие и с этим нужно что-то делать. Вайбером в Украине пользуются, на самом деле, намного больше людей, нежели в Телеграм. Телеграмом пользуются, в основном, молодые поколения. Средний возраст и старше продолжают пользоваться Вайбером. Поэтому было принято решение о том, чтобы интегрировать Вайбер-версию чат-бота «Стоп-наркотик» и за счет этого увеличить увеличить мощность в два раза».

В боте пользователи могут сообщить про информацию распространения наркотиков, закладок и адресов, где размещают интернет-точки с продажей запрещенных веществ.

Агентство Телевидения Новости