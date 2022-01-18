В МОЗ назвали симптомы штамма «Омикрон»

Новый штамм коронавируса имеет меньший инкубационный период, чем штамм «Дельта». В среднем, по данным научных исследований, он составляет 3 дня. Исследования штамма COVID-19 «Омикрон» продолжаются, однако уже можно выделить симптомы, наиболее часто встречающиеся у больных новой версией коронавируса, сообщается на сайте МОЗ.

В частности, в 73% случаев встречается насморк, в 67,5% – головная боль, в 63,5% – усталость. Также в 60% случаев наблюдается чихание и боль в горле.

В то же время не выявлено существенного отличия от симптомов штамма «Дельта», который в настоящее время доминирует в Украине. В случае заражения этим штаммом, вместе с указанными выше симптомами, также наблюдается кашель (43,5%), хриплый голос (35,7%), озноб или дрожь (30%), лихорадка (29,4%), потеря/ искажение обоняния и/или вкуса (23,7%) и т.д.

Несмотря на то, что симптомы «Омикрона» кажутся похожими на простуду, новый штамм также может вызвать длительные последствия для здоровья, госпитализацию и летальные случаи. Из-за стремительного распространения Омикрона в опасности находятся те, кто не прошел по крайней мере базового курса вакцинации против COVID-19.

При появлении любых симптомов ОРВИ в первую очередь следует обратиться к своему семейному врачу. Тот, в свою очередь, должен предоставить направление тестирования на COVID-19. До результатов тестирования и во время видимых симптомов следует не посещать места общего скопления людей и соблюдать режим самоизоляции.

Агентство Телевидения Новости