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Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины на Московском проспекте

Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины на Московском проспекте

Сегодня вечером в Индустриальном районе на Московском проспекте было обнаружено тело неизвестного мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, личность погибшего уже установлена: харьковчанин 1960 года рождения. По данным полиции, на улице мужчина внезапно почувствовал себя плохо. От чего именно наступила смерть – установят эксперты.

Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Агентство Телевидения Новости

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