Безопасность на льду: в Университете гражданской защиты прошли практические занятия

Анастасия сегодня впервые нырнула в прорубь и попробовала себя в качестве спасателя. Девушка считает, что во время чрезвычайной ситуации прежде всего важно сохранять спокойствие и не паниковать.

Анастасия

В первую очередь успокоиться в экстренных ситуациях, потому что какие бы экстренные ситуации не были надо вовремя успокоиться, ведь если ты не успокоишься ты можешь утонуть.

Курсанты и преподаватели университета гражданской защиты вместе с волонтерами и сотрудниками ГСЧС провели практическое обучение по безопасности на льду. А также рассказали, как нужно помогать человеку, который провалился под лед. Специалисты советуют: прежде всего, выходя на лед, нужно быть внимательным и осторожным. А с собой желательно прихватить гвоздь, ветку или дощечку, ведь с помощью этих подручных материалов человек сможет зацепиться за лед и выбраться из воды. Богдан учится на 4 курсе в университете гражданской защиты. Парень признается, что ему уже приходилось спасать людей, которые оказывались в воде.

Богдан

Труднощі виникають від потерпілого, які в нього емоції, що він буде робити коли ти підійдеш. Це таке не знаєш чого очікувати від нього, бо він буде топити тебе або він буде слухати тебе.

Также перед Крещением специалисты предупреждают: заходить в ледяную воду без предварительной подготовки нельзя, ведь это может навредить здоровью.

Валерий Бондарь, преподаватель курсов спасательной и специальной подготовки НУГЗУ

Входити в воду слід підготовленим, обережно, заходячи поступово та купання людей. Зробивши перед цим декілька дихальних вправ та вправ на розігрівання тіла на поверхні. Звичайно стрімголов пірнати у воду не слід, тому що все таки може настати спазм і багатьох м’язів.

Всего в Харьковской области будет обустроено 80 мест для освящения воды. А 235 сотрудников ГСЧС будут следить, чтобы во время религиозных обрядов не произошло несчастных случаев. Спасатели предупреждают: из-за отсутствия сильных морозов лед может быть не слишком крепким, поэтому следует избегать большого скопления людей.

Сергей Колосовский, начальник управления противодействия чрезвычайным ситуациям ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

З усіма організаторами заходів були проведені інструктивні наради, вручені пам’ятки, роздана всім научна агітація і зобов’язані прийняти всі міри по безпеці безпосередньо на даних територіях, на площадках. Це будуть на озерах, і Саржин Яр, це не тільки на водоймах будуть проводитись данні заходи.

Сергей Колосовский отмечает: чтобы праздник прошел удачно, необходимо не забывать и соблюдать правила безопасности на льду.

Агентство Телевидения Новости