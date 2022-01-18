Почему к Чернову пришли с обысками: мнения сторон

Улица Чернышевская, 78. Помещение в этом доме, по мнению правоохранителей, было незаконно отчуждено еще в январе 2020 года. Это выяснилось во время проверки реестров, говорят в прокуратуре, поэтому в апреле было открыто уголовное производство по статье «мошенничество». Помещения уже были переоформлены на третье лицо и перепроданы. И сегодня правоохранители провели обыски у возможных фигурантов этого дела. Как оказалось, помещение принадлежат сыну экс-главы Харьковского облсовета Сергея Чернова – Дмитрию.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры

Сьогодні було проведено обшуки у ймовірного фігуранта, що був ймовірно причетний, а саме до привласнення майна группою осіб. Наразі проведени обшуки з метою збору доказової бази. Щодо інформації, яка була поширена, щодо того що обшуки проводились у одного з колишніх державних службовців, то ця інформація не відповідає дійсності. Обшуки проводились у приміщеннях, які належать його сину.

Интересно, что информация об обысках мгновенно появилась в местных Telegram-пабликах. Даже с фотографиями из квартиры Черновых и офиса. Сам Сергей Чернов, который был за городом, сообщил: узнал об обысках именно из соцсетей, о самом деле ничего даже не слышал, никаких обвинений ему не выдвигали, подозрений не сообщали, а к помещениям, где проводили обыски, он действительно имеет отношение. Ведь правоохранители побывали в его депутатской приемной. По мнению политика, эти обыски и вся огласка направлены на его дискредитацию. Потому что уже второй год он сталкивается с угрозами и попытками нивелировать его работу в качестве президента Всеукраинской ассоциации районных и областных советов.

экс-председатель Харьковского областного совета Сергей Чернов по телефону

Я расцениваю это, как продолжение цепи дискредитаций меня как публичного политика. Мне неоднократно передавили приветы, что я был советником председателя Верховного Совета с угрозами, я никогда серьезно к этому не относился теперь понимаю, что кому -то это нужно/склейка/03.35 Если бы это не было дискредитацией, то это не появилось бы через пять минут после проведения обысков в «Трухе».

В прокуратуре говорят: если вина фигурантов будет доказана, им грозит до 12 лет лишения свободы. Чернов со своей стороны пообещал обнародовать все документы, доказывающие его невиновность и заявил о намерении требовать от правоохранителей информации о том, кто нарушил тайну следствия и как именно информация об обысках и даже с фото появилась в сети. Марина Николаева АТН





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