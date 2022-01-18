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Чудовищный вратарский ляп

Чудовищный вратарский ляп

Просто жуткая оплошность голкипера, не позволившая его команде выиграть.

В Камеруне набирает обороты Кубок Африканских Наций. В одном из матчей 2-го тура групповой стадии встречались сборные Кот Д’Ивуара и Сьерра-Леоне.

Шла 90+3 минута. Кот Д’Ивуар выигрывал 2:1. Мяч уходил за пределы поля. За ним погнался вратарь сборной Кот Д’Ивуара Бадра Сангаре. Мяч он «спас», но умудрился при этом сделать невероятный подарок соперникам, выпустив мяч из-под себя.

Сьерра-Леонцы этим подарком воспользовались. Альхаджи Камара забил гол, и матч завершился вничью — 2:2.


Агентство Телевидения Новости

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