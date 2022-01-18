«Чуда не будет»: в мэрии рассказали о подготовке к штамму «Омикрон»

Увеличение количества новых случаев заболевания в мэрии наблюдают с начала нового года. За первые семь дней в городе зафиксировали почти полторы тысячи новых случаев заражения, а за вторую неделю – почти три. Все это – последствия массовых гуляний на новогодние праздники и большая заразность штамма, убеждены в мэрии.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьковского городского головы

Чуда не буде, ми всі дуже активно розцілувалися, розобнімалися, роз’їжались, попривозили те, що ми могли попривозити до нашого міста. Пройшло, як це потрібно 2 тижні. Сьогодні у нас 18 січня і ми починаємо пожинати плоди наших свят

Чиновники утверждают, к работе в условиях циркуляции «Омикрона» городские заведения готовы. Врачи прошли дополнительную учебу, для работы именно с этим штаммом. В целом, после осенней волны был осуществлен ряд мероприятий — это закупка коек, проведение кислородных трасс, установка кислородных станций в 18-й и 13-й больницах. Монтируют трассы в трех больницах и сейчас. Есть и необходимый запас средств индивидуальной защиты и препаратов.

Однако больше всего надежды на коллективный иммунитет, который сформировался, как вследствие вакцинации, так и за счет переболевших. Таким образом, иммунный ответ должен быть уже у более половины харьковчан, констатирует Горбунова-Рубан. Есть и надежда на меньшую опасность «Омикрона», о которой говорят специалисты.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьковского городского головы

Вона сьогодні дуже схожа на ОРВІ і банальний грип, і протікає поки що легше і бистріше. Ніж протікав ковід-19 в минулу хвилю, але вона дуже контагіозна. Тобто, як кажуть фахівці 3 дні інкубаційний період

В настоящее время на больничных койках в медучреждениях Харькова находятся 444 пациента. Уровень заполняемости держится в пределах 30 процентов. Почти десять тысяч человек лечатся дома.

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