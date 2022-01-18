Другое
Перейти к списку новостей
18.01.2022 22:51
Просмотров: 111

В Холодногорском районе пропал 12-летний мальчик

В Холодногорском районе пропал 12-летний мальчик

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 12-летнего Дениса Ликунова. Сегодня утром мальчик отправился в школу (Холодногорский район) и до настоящего времени домой не вернулся.

Приметы ребенка: рост 164 см, худощавого телосложения, глаза карие.

Был одет в темную куртку без меха с капюшоном, черные джинсы, белую кофту, черную шапку с бубоном, ботинки черного цвета. С собой у мальчика был серый рюкзак.

Полиция обращается ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Дениса Ликунова, с просьбой немедленно сообщить в отдел полиции №2 Харьковского райуправления полиции №3 ГУНП в Харьковской области по телефонам: 057-712-50-22, +3 8050 573 9996, 102 или любым удобным способом.

В Холодногорском районе пропал 12-летний мальчик

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 