В Холодногорском районе пропал 12-летний мальчик

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 12-летнего Дениса Ликунова. Сегодня утром мальчик отправился в школу (Холодногорский район) и до настоящего времени домой не вернулся.

Приметы ребенка: рост 164 см, худощавого телосложения, глаза карие.

Был одет в темную куртку без меха с капюшоном, черные джинсы, белую кофту, черную шапку с бубоном, ботинки черного цвета. С собой у мальчика был серый рюкзак.

Полиция обращается ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Дениса Ликунова, с просьбой немедленно сообщить в отдел полиции №2 Харьковского райуправления полиции №3 ГУНП в Харьковской области по телефонам: 057-712-50-22, +3 8050 573 9996, 102 или любым удобным способом.

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