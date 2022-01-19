В Харькове спасатели вытащили грузовик с медицинским кислородом, застрявший на скользкой дороге

На Харьковщине спасатели за сутки трижды оказывали помощь водителям, которые оказались в сложных ситуациях из-за погодных условий и не могли преодолеть заснеженные участки на дорогах.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

С вечера 18 и до утра 19 января в Харьковской области шел снег. В связи с этим на некоторых участках дорог образовались осложнения для движения транспорта.

Так, в 13:59 спасателям поступило сообщение, что на территории Областного клинического спецдиспансера радиационной защиты населения на ул. Новгородской,85 в Харькове грузовик “Volvo” с медицинским кислородом не мог самостоятельно выехать со скользкого участка дороги. Поэтому спасатели помогли отбуксировать его на безопасный участок дороги.

В этот же день около 23:30 от бригады медиков скорой поступило сообщение о помощи в преодолении снежного заноса на дороге на выезде из села Полковая Никитовка Богодуховского района. Медицинский автомобиль, транспортировавший травмированное лицо, никак не мог справиться с ним. Прибывшие на место спасатели своим автомобилем повышенной проходимости вытащили «скорую» на расчищенную дорогу.

Уже утром в 06:36 водитель микроавтобуса Renault Trafic на дороге Чугуев-Великий Бурлук съехал в кювет и не мог самостоятельно из него выбраться. В салоне авто находилось 5 человек. Им также на помощь пришли спасатели ГСЧС.

Благодаря своевременной помощи спасателей никто из водителей и пассажиров застрявших авто не претерпел переохлаждений, и все смогли добраться до мест назначения.

Агентство Телевидения Новости