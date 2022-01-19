Программа «єПідтримка»: кому из украинцев разрешат приобрести лекарства за «ковидную» тысячу
Кабинет министров планирует расширить сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы «єПідтримка». Украинцы в возрасте от 60 лет с 24 января смогут купить на «ковидную» тысячу лекарства.
Об этом сообщается в повестке дня заседания правительства 19 января.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, «в условиях установленного Кабинетом министров Украины карантина… нуждаются в поддержке лица в возрасте от 60 лет путем оказания помощи в размере 1 тысячи гривен для приобретения лекарственных средств».
Согласно документу, перечень сфер деятельности и кодов категории продавца по программе будет дополнен новой сферой — лекарственные средства.
При этом лица от 60 лет смогут приобрести на «ковидную» тысячу как рецептурные, так безрецептурные лекарства.
Источник: РБК-Украина