Программа «єПідтримка»: кому из украинцев разрешат приобрести лекарства за «ковидную» тысячу

Кабинет министров планирует расширить сферы деятельности, в которых можно получить услуги в рамках программы «єПідтримка». Украинцы в возрасте от 60 лет с 24 января смогут купить на «ковидную» тысячу лекарства.

Об этом сообщается в повестке дня заседания правительства 19 января.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, «в условиях установленного Кабинетом министров Украины карантина… нуждаются в поддержке лица в возрасте от 60 лет путем оказания помощи в размере 1 тысячи гривен для приобретения лекарственных средств».

Согласно документу, перечень сфер деятельности и кодов категории продавца по программе будет дополнен новой сферой — лекарственные средства.

При этом лица от 60 лет смогут приобрести на «ковидную» тысячу как рецептурные, так безрецептурные лекарства.

Источник: РБК-Украина

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