«Бухим меньше ездить надо»: 16-летний подозреваемый в смертельном ДТП на Гагарина в суде поспорил с дочерью погибшего водителя (видео)

Сегодня, 19 января, в Червонозаводском суде Харькова рассматривают ходатайство прокуратуры о продлении меры пресечения Николаю Харьковскому, обвиняемому в совершении смертельного ДТП в Харькове.

В перерыве судебного заседания подозреваемый упрекнул погибшего в нем водителя автомобиля «Шевроле» Игоря Носова в том, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Бухим меньше ездить надо», — заявил подросток дочери Носова Анастасии.

Видео из зала суда опубликовало «Суспільне».

Потерпевшая Анастасия Носова первой обратилась к обвиняемому: ее возмутило то, что подросток, сидя в «клетке» для арестованных, улыбался.

«Зачем ты мне улыбаешься?» — возмутилась она.

Адвокат Харьковского Инна Данилова попросила не провоцировать ее подзащитного.

Согласно позиции защиты Николая Харьковского, подросток признает свою вину и раскаивается. В то же время адвокат подозреваемого сообщала о намерении по максимуму использовать результаты судмедэкспертизы, обнаружившей в крови погибшего 3,65 промилле алкоголя. И настаивать на том, что опьянение тоже является причиной смерти погибшего.

Адвокат потерпевших Игорь Черняк поставил под вопрос результаты экспертизы в этой части. Однако обжаловать ее, инициировать эксгумацию и дополнительные исследования потерпевшие не будут, чтобы не затягивать судебный процесс.

Позиция адвокатов потерпевших состоит в том, что причинно-следственной связи между вероятным опьянением Носова и смертельным ДТП нет. При этом их поддерживает прокуратура.

Напомним, вечером 26 октября 2021 года на перекрестке проспектов Гагарина и Героев Сталинграда в Харькове произошло смертельное ДТП. В результате столкновения погиб 58-летний водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti получили травмы. По данным следствия, 16-летний Николай Харьковский находился за рулем автомобиля Infiniti, зарегистрированного на его мать.

Согласно результатам экспертизы, скорость Infiniti в момент столкновения составляла 180 километров в час, автомобиль был исправен, и погибший водитель не имел времени на то, чтобы отреагировать на изменение дорожной обстановки.

24 декабря правоохранители завершили досудебное следствие, а 31 декабря — направили обвинительный акт в суд.

Источник: Новое Время





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