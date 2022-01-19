В Харьковской области директора шахты подозревают в незаконной добыче недр

В Харьковской области правоохранители подозревают директора шахты в нарушении правил использования недр, которое создало опасность для окружающей среды, и незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры, ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 240 УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что директор шахты, расположенной в Изюмском районе, не имея специального разрешения на добычу недр общегосударственного значения и горного отвода, производил незаконную добычу каменного угля.

Несоблюдение директором предприятия требований ст. ст. 66, 125, 164 Земельного кодекса Украины, ст. 51 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды», ст. 56 Кодекса Украины «О недрах» привело к причинению экологического ущерба, а также ущерба государству в сумме более 5,8 млн грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Агентство Телевидения Новости