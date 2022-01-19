Директор КП на Харьковщине пойдет под суд за загрязнение земель

На Харьковщине правоохранители завершили досудебное расследование уголовного производства по факту загрязнения земель в Черемушнянском старостинском округе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным следствия, возле села Пески Богодуховского района незаконно использовался полигон для хранения твердых бытовых отходов.

«Директор коммунального предприятия из-за недобросовестного отношения к своим обязанностям в период с июня 2011 года по октябрь 2021 года не принял эффективные меры для уменьшения объемов образования отходов, а также для их утилизации, обезвреживания и размещения, что обеспечивает безопасность для окружающей природной среды и здоровья людей. Своими действиями он допустил засор земельных участков остатками ПЭТ бутылок, полиэтилена, макулатуры, стекла и химическими веществами, что ухудшает санитарное состояние почвы, создает опасность для окружающей среды и является нарушением природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами», — рассказали в пресс-службе полиции Харьковской области.

Небрежное отношение директора коммунального предприятия к своим служебным обязанностям привело к загрязнению территории площадью 4,5 га веществами, вредными для окружающей среды. Согласно расчетам Государственной экологической инспекции в Харьковской области, ущерб государству составляет более 660 тысяч гривен.

29 октября 2021 года чиновнику сообщили о подозрении в совершении указанных преступлений.

18 января 2022 года следователи направили материалы уголовного производства в Валковский районный суд Харьковской области с обвинительным актом по ч.1ст. 239 (загрязнение или порча земель), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

По санкциям статей должностному лицу грозит тюремное заключение сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей или без такового.

Агентство Телевидения Новости