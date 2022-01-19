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Директор КП на Харьковщине пойдет под суд за загрязнение земель

Директор КП на Харьковщине пойдет под суд за загрязнение земель

На Харьковщине правоохранители завершили досудебное расследование уголовного производства по факту загрязнения земель в Черемушнянском старостинском округе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным следствия, возле села Пески Богодуховского района незаконно использовался полигон для хранения твердых бытовых отходов. 

«Директор коммунального предприятия из-за недобросовестного отношения к своим обязанностям в период с июня 2011 года по октябрь 2021 года не принял эффективные меры для уменьшения объемов образования отходов, а также для их утилизации, обезвреживания и размещения, что обеспечивает безопасность для окружающей природной среды и здоровья людей. Своими действиями он допустил засор земельных участков остатками ПЭТ бутылок, полиэтилена, макулатуры, стекла и химическими веществами, что ухудшает санитарное состояние почвы, создает опасность для окружающей среды и является нарушением природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами», — рассказали в пресс-службе полиции Харьковской области.

Небрежное отношение директора коммунального предприятия к своим служебным обязанностям привело к загрязнению территории площадью 4,5 га веществами, вредными для окружающей среды. Согласно расчетам Государственной экологической инспекции в Харьковской области, ущерб государству составляет более 660 тысяч гривен.

29 октября 2021 года чиновнику сообщили о подозрении в совершении указанных преступлений.

18 января 2022 года следователи направили материалы уголовного производства в Валковский районный суд Харьковской области с обвинительным актом по ч.1ст. 239 (загрязнение или порча земель), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

По санкциям статей должностному лицу грозит тюремное заключение сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей или без такового.

Агентство Телевидения Новости

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