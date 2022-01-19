В Киеве суд избрал меру пресечения Порошенко (видео онлайн)

Сегодня, 19 января, Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения подозреваемому в госизмене пятому президенту Украины, нардепу от «ЕС» Петру Порошенко.

Во время предыдущего заседания 17 января прокуроры просили судью взять Порошенко под стражу с возможностью внесения залога в размере около 1 миллиарда гривень.

Однако вечером в понедельник следственному судье Алексею Соколову стало плохо в зале суда – и оглашение решения перенесли на среду, 19 января.

Сегодня суд отпустил Порошенко под личное обязательство.

Утром под Печерским судом произошли стычки между правоохранителями и сторонниками Порошенко, которые пришли его поддержать, в ход пошли газовые баллончики.

Правоохранители забирали бочки, принесенные гражданами. Журналисты утверждают, что полиция распылила слезоточивый газ.

На месте дежурят представители Нацгвардии, спецназовцы и полиция. Правоохранители пытались оттеснить протестующих от палаток. Сами участники акции говорят, что бочки хотели зажечь для поддержки «духа» протеста.

Меру пресечения Порошенко избирали в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

Порошенко вернулся в Украину через месяц после того, как проигнорировал вручение повестки на допрос в ГБР. Его подозревают в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций «ЛДНР».

Уголовное производство против Порошенко расследуется по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации.

Ранее в рамках этого дела о госизмене о подозрении сообщили о подозрении депутату от «ОПЗЖ» и куму Путина Виктору Медведчуку. Еще одного фигуранта, министра энергетики 2014-2016 гг., Владимира Демчишина объявили в розыск.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

Источник: УНИАН





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