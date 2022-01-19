В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов

Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней. Сертификаты после бустерной дозы также будут действовать 270 дней.

Об этом стало известно из заседания правительства 19 января, которое транслировалось в Youtube.

«Теперь все, кто вакцинировался бустером, третьей (дозой), сразу срок действия сертификата, который генерируется в «Дие», будет продолжен на 270 дней, 9 месяцев», — сказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко на заседании правительства.

Документом обновляется порядок формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от СОVID-19, устанавливается срок действия СОVID -сертификатов на уровне 270 дней, определяется порядок формирования и использования СОVID-сертификатов на основании бустерной дозы.

«Установить, что сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, на основании медицинских записей о вакцинации от указанной болезни с учетом бустерной дозы формируются с момента технической возможности», — говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, страны Европейского Союза начали сокращать срок действия СОVID-сертификатов до 270 дней. В частности, это Лихтеншейн, Германия, Литва, Латвия, Австрия, Чехия. Остальные государства, исходя из динамики, также в ближайшее время примут указанный срок, который по наблюдениям является клинически оправдан.

«Следовательно, для надлежащего взаимодействия с доверительной сетью Европейского Союза и с учетом результатов наблюдений относительно периода действенности вакцин, Украине также целесообразно применить указанный срок», — говорится в документе.

Кроме того, в Украине, как и в большинстве других стран, началась вакцинация бустерной дозой. Поэтому есть необходимость определить порядок формирования и использования СОVID-сертификатов на основании бустерной дозы.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что новые COVID-сертификаты после бустерной дозы начнут выдавать в конце января и что они будут действовать еще 270 дней.

Источник: РБК-Украина

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