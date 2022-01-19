Дев’ятнадцятого січня 2015 року російські окупаційні війська здійснили перший потужний підрив нового термінала Донецького аеропорту

Перебуваючи у надзвичайно складних тактичних умовах, українські воїни продовжували давати гідну відсіч ворогові

19 січня 2015 року бойовики підірвали частину перекриття другого поверху нового термінала ДАПу, де перебували українські військові. Згодом було вщент зруйновано диспетчерську вежу керування польотами, яку героїчно тримали всього шестеро кіборгів 90-го окремого аеромобільного батальйону. Після вибухів у новому терміналі розпочався наступ з усіх боків. Утім, українські захисники продовжували героїчно захищати руїни вежі.

Оборона Донецького аеропорту показала, що українські захисники можуть дати відсіч будь-якому ворогу, навіть якщо він має суттєві переваги.

Кожного року 20 січня, у день завершення оборони летовища, українці вшановують воїнів-героїв – захисників Донецького аеропорту.

Источник: gur.gov.ua

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