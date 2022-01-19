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Ревакцинацию в Украине разрешили проводить всеми одобренными вакцинами

Министерство здравоохранения разрешило проведение ревакцинации от коронавируса любой одобренной в Украине вакциной. Таким образом Минздрав ввел в действие решение своего оперативного штаба по COVID.

Соответствующий документ в среду, 19 января, появился на сайте МОЗ.

В приложении к приказу говорится, что разрешается использовать для проведения ревакцинации любые вакцины от COVID-19, одобренные к использованию в Украине, с соблюдением шестимесячного интервала после введения последней дозы в первичной вакцинации.

Напомним, с начала января в Украине стартовала запись на бустерную COVID-прививку. Для бустерной вакцинации использовали только вакцины Moderna или Pfizer.

Источник: Корреспондент

Агентство Телевидения Новости

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