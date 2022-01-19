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«Омикрон» зафиксирован в 8 областях Украины

«Омикрон» зафиксирован в 8 областях Украины

Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал о распространении нового штамма коронавируса «Омикрон» в Украине. Сейчас случаи этого штамма обнаружили в 8 регионах.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине подтверждено наличие варианта «Омикрон» вируса SARS-CoV-2 в 8 регионах, рассказал он.

Речь идет о таких регионах:

Киев,Днепропетровская,Житомирская,Киевская,Одесская,Полтавская,Тернопольская,Львовская области.

«Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины», — добавил он.

Источник: РБК-Украина

Агентство Телевидения Новости

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