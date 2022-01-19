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«Омикрон» зафиксирован в 8 областях Украины
Глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал о распространении нового штамма коронавируса «Омикрон» в Украине. Сейчас случаи этого штамма обнаружили в 8 регионах.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Сейчас в Украине подтверждено наличие варианта «Омикрон» вируса SARS-CoV-2 в 8 регионах, рассказал он.
Речь идет о таких регионах:
Киев,Днепропетровская,Житомирская,Киевская,Одесская,Полтавская,Тернопольская,Львовская области.
«Исследования проведены с использованием метода ПЦР и полногеномного секвенирования в ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины», — добавил он.
Источник: РБК-Украина
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