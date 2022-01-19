Авиакатастрофа под Чугуевом: по делу назначено подготовительное заседание

Дело по авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевом, в котором погибли 26 человек, поступило в Чугуевский городской суд Харьковской области.

ОБ этом сообщили в пресс-службе суда.

С помощью автоматизированной системы документооборота суда КП «Д-3» дело автоматически было распределено судье Златоверхой А.А.

Обвинительный акт от Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил по уголовному производству по обвинению лиц в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 416, ч. 3 ст.425 УК Украины, поступил в Чугуевский городской суд Харьковской области 17 января этого года.

Постановлением судьи от 18.01.2022 по делу назначено подготовительное судебное заседание на 10.00 28.01.2022 года.

Напомним, авиакатастрофа под Чугуевом произошла 26 октября 2020. Военный самолет, на борту которого были курсанты ВНУВС им.Кожедуба, выполняя учебный полет, упал и разбился, не долетев до военного аэродрома. На борту находились 27 человек: 7 членов экипажа и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил.На месте катастрофы погибли 25 человек, один курсант — Виталий Вильховый — скончался в больнице от ожогов. Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в авиакатастрофе, находился на лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Агентство Телевидения Новости