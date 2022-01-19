Ревакцинация от COVID: после бустерной дозы можно получить новый сертификат и международное свидетельство

После введения бустерной дозы вакцины можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения.

Об этом сообщается на Фейсбук-странице Департамента здравоохранения, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

Сгенерировать его можно будет в электронном сервисе государственных услуг «Дія» ориентировочно в конце января 2022 года. До того времени будет действовать сертификат за предварительную полную вакцинацию. Кроме COVID-сертификата украинцам, которые получат бустерную дозу, предоставят Международное свидетельство о вакцинации, где должны быть перечислены все дозы вакцинации против COVID-19.

Документ выдают по месту прививки или у семейного врача. Он, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней от даты последней прививки. В департаменте напомнили, что в Украине разрешили бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных граждан от 18 лет. Оптимальный срок ревакцинации – от 6 до 9 месяцев после завершения первичного курса вакцинации. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам «Moderna» или «Comirnaty» от «Pfizer-BioNTech», независимо от того, какой вакциной был привит человек до этого.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной «CoronaVac», рекомендуется вводить бустерную дозу «Pfizer».

Людям с тяжелыми иммунными состояниями введение дополнительной дозы возможно, по меньшей мере, через 28 дней после второй дозы вакцины против COVID-19. Оптимально ввести дополнительную дозу в период до 3 месяцев.

Агентство Телевидения Новости