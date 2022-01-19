Смертельное ДТП с «Infiniti» на проспекте Гагарина: подозреваемый остается в СИЗО

16-летнему водителю, подозреваемому в совершении смертельной аварии на проспекте Гагарина, продлена мера пресечения — содержание под стражей.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Червонозаводский районный суд г. Харькова продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога по ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст.383 УК Украины еще на 60 дней.

Напомним, 26 октября 2021 около 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в ​​г. Харькове произошло столкновение автомобиля «Chevrolet Aveo», которым управлял 58-летний мужчина, и автомобиля «Infiniti» под управлением 16-летнего водителя, который двигался на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» погиб на месте.

После ДТП 16-летний водитель и три пассажира «Infiniti», а именно двое 19-летних мужчин и 16-летняя девушка доставлены в больницу.

Находясь в медицинском заведении, водитель позвонил в полицию и сообщил, что его автомобиль якобы угнали.

Досудебным расследованием установлено, что на момент ДТП автомобиль Infiniti находился в исправном состоянии, в том числе тормозная и рулевая системы.

Водителю Infiniti грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Агентство Телевидения Новости