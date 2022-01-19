США передали Украине миллион доз вакцины Pfizer

Правительство Соединенных Штатов Америки передало Украине через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) около миллиона доз вакцины Pfizer от COVID-19.

Об этом сообщается в Фейсбук посольства США в Украине и на сайте ЮНИСЕФ.

«Правительство США передало Украине еще почти миллион доз вакцин Pfizer против COVID-19. Эта поставка ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX является частью глобальной помощи в обеспечении украинцев важной защитой от болезни, особенно при распространении варианта Omicron. Эти вакцины демонстрируют приверженность США поддержке Украины путем предоставление доступа к безопасным, качественным вакцинам против COVID-19.Вакцины – это одно из лучших средств борьбы с пандемией, и мы гордимся тем, что являемся партнерами Украины в этих исторических мероприятиях», — заявили в посольстве.

ЮНИСЕФ в свою очередь уточнило, что размер партии – 999 180 доз вакцины.

На сегодняшний день Агентство США по международному развитию (USAID) уже выделило около 10 миллионов долларов на поддержку вакцинации в Украине и передало стране почти 3,2 миллиона вакцин Moderna и Pfizer.

В целом с начала COVID-19 в Украине USAID оказал помощь в ответе на пандемию на общую сумму более 50 миллионов долларов.

Напомним, что в начале 2022 года главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Украина имеет контракты на 31,5 млн доз вакцины от COVID-19 (25 млн доз Pfizer и 6,5 млн CoronaVac) и рассчитывает получить еще 10 млн в рамках программы COVAX.

По оценкам Минздрава, этого должно хватить как для продолжения вакцинации тех людей, которые еще не получили прививки, так и для бустерной вакцинации третьей дозой.

Источник: Левый Берег

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