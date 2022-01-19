Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:37
Просмотров: 70

Праздник Крещения в Харьковской области прошел без нарушений порядка

Праздник Крещения в Харьковской области прошел без нарушений порядка

Торжества по случаю Крещения посетили около 57 тысяч граждан, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

В 233 православных храмах, а также в 86 открытых водоемах и источниках для купаний города и области прошли религиозные обряды.

Для обеспечения безопасности харьковчан во время Крещения, как и в другие праздничные дни, полиция перешла на усиленный вариант несения службы. В местах проведения религиозных мероприятий дежурили 660 работников Национальной полиции и 160 военнослужащих Нацгвардии. Также осуществлялось патрулирование близлежащей территории.

Нарушений, связанных с празднованием Крещения, полиция не зафиксировала.

Праздник Крещения в Харьковской области прошел без нарушений порядка

Праздник Крещения в Харьковской области прошел без нарушений порядка

Праздник Крещения в Харьковской области прошел без нарушений порядка

Праздник Крещения в Харьковской области прошел без нарушений порядка

Праздник Крещения в Харьковской области прошел без нарушений порядка

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 