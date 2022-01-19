Праздник Крещения в Харьковской области прошел без нарушений порядка

Торжества по случаю Крещения посетили около 57 тысяч граждан, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

В 233 православных храмах, а также в 86 открытых водоемах и источниках для купаний города и области прошли религиозные обряды.

Для обеспечения безопасности харьковчан во время Крещения, как и в другие праздничные дни, полиция перешла на усиленный вариант несения службы. В местах проведения религиозных мероприятий дежурили 660 работников Национальной полиции и 160 военнослужащих Нацгвардии. Также осуществлялось патрулирование близлежащей территории.

Нарушений, связанных с празднованием Крещения, полиция не зафиксировала.

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