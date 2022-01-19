Инженера филиала «Укрзалізниці» подозревают в халатности и причинении ущерба на 600 тысяч гривен

В служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины), прокуратура подозревает главного инженера одного из структурных подразделений регионального филиала «Південна залізниця» АО «Українська залізниця».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2019 между АО «Українська залізниця» в лице главного инженера и частным предприятием был заключен договор по утеплению фасада дома отдыха локомотивных бригад.

Главный инженер, не обследовав самостоятельно объект капитального ремонта, не убедившись в надлежащем и качественном выполнении условий договора, заверил своей подписью акты приемки выполненных строительных работ, хотя работы по капитальному ремонту по объекту не были завершены.

На основании официальных документов, подписанных главным инженером, была произведена оплата за выполнение работ. В результате интересам государства был нанесен ущерб на общую сумму около 600 тыс. грн.

Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Купянского районного отдела Управления СБ Украины в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

вают в халатности и причинении ущерба на 600 тысяч гривен

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