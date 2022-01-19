Жители 5-этажки на Ньютона на неделю остались без газа

Жители одного из домов по улице Ньютона уже 6 день без газа. Говорят, отключили только одну часть подъезда, поэтому 5 квартир остались без газоснабжения.

Ольга, жительница дома

Пришлось купить печку, это считайте 2 тысячи. И на одной конфорке мы не привыкли, мы ж привыкли уже к сервису к такому, что там жаришь, там греешь там варишь.

Люди обращались за помощью в различные службы, но проблемане решалась. В течение недели им только обещали, что в ближайшее время газоснабжение снова возобновится.

Ольга, жительница дома

Я в понедельник 15-62 позвонила, сказали, что газовщики не в их подчинении, звоните им, дала телефон мне. Я позвонила и там попросила объяснить причину отключения газа, но мне сказали обращайтесь в районное управление.

Местные жители уверены, что газ отключили из-за должника, живущего в их доме. Говорят, горе-сосед отказывается оплачивать квитанции и не пускает к себе сотрудников газовой службы.

Виктория, жительница дома

Эти отключения происходят по задолженности соседа, который не платит. И по отоплению у него большая задолженность и по газу, и по канализации, и по холодной воде.

Сам мужчина отказался давать комментарий на камеру. Но во время разговора сообщил, что у него есть оформленные льготы, поэтому он и не платит. Юрист Роман Чумак объясняет, если в доме действительно есть должник, то служба может отключить от коммунальных услуг только этого человека, но ни в коем случае не целый подъезд.

Роман Чумак, юрист

Несплата одним із споживачем послуги газопостачання не може бути підставою для відімкнення від газу усього будинку у цьому випадку потрібно скаржитись до національної комісії по регулюванню ринку, безумовно до монопольного комітету, оскільки газова компанія є монополістами відповідними та безпосередньо до газової компанії, яка надає такі послуги.

В то же время в «Харьковгаз» уверяют: в доме произошла утечка, поэтому они приостановили газоснабжение. Из-за отсутствия владельцев квартир сотрудники службы не могли попасть в квартиры и проверить их, поэтому работы затянулись.

Андрей Семинахин, заместитель главного инженера «Харьковгоргаз»

Все полностью на стояке, по стояку не было людей там 5 квартир, не было 4 и 7 квартиры. И испытание на герметичность газопровод не выдерживал. Мы там каждый день находимся и сегодня в том числе. Но сегодня вроде уже люди появились в 7 квартире не было за городом были, и на сегодняшний день занимаемся.

Между тем, уже сегодня после обеда, сразу после визита съемочной группы АТН, газоснабжение в доме возобновили.

Агентство Телевидения Новости