Из-за непогоды в сугробах застряла «скорая», которая везла в больницу пациента

Ночной снегопад снова засыпал тротуары и дороги, поэтому коммунальщики с самого утра принялись убирать сугробы. Харьковчане говорят: из-за непогоды также возник гололед, поэтому дворники посыпали скользкие тротуары песком.

Маргарита

Быстро я утром встаю, я возле метро живу. Быстро, быстро смотрю уже почищено и посыпано у нас.

Людмила

Дороги прочищают, к трамваю идем дороги прочищены, дорожки и около дома дворники тоже чистят вот тротуары можно пройти.

Спецтехника довольно быстро расчистила главные дороги и убрала последствия непогоды, говорят водители. Несколько сложнее было проехать по дворам, ведь там убирать не спешат.

Сергей, водитель

Московский почищен, а во дворах сами видите, что тут говорить.

Сергей, водитель

Ну дороги посмотрите мокрый асфальт, снега нет на дороге. Во дворах как бы есть снег, но нормально проехать можно, трактора чистят.

Из-за переметов в ловушки в разных районах попали автомобили – за сутки спасатели несколько раз выезжали на помощь. Сначала в Харькове не смог самостоятельно выехать со скользкой дороги грузовик с медицинским кислородом. И спасателям приходилось отбуксировать его на безопасный участок. После этого в Богодуховском районе в сугроб попала карета скорой помощи, которая везла травмированного в больницу.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Рятувальники також вивільнили автомобіль швидкої допомоги. За допомогою тросу дотягли до розчищеної дороги і після чого медики продовжили свій рух до лікувального закладу.

В Укравтодоре заверили, что ночью в Харьковской области расчищали дороги от снега 160 единиц техники. В настоящее время коммунальщики продолжают посыпать дороги песчано-солевой смесью.

Агентство Телевидения Новости