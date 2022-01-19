Харьков стал вторым городом страны по количеству штрафов за нарушение ПДД

Город вошел в тройку лидеров по количеству нарушений правил дорожного движения в Украине. Об этом сообщили на официальной странице сервиса «Штрафы UA». Харьков – второй город после Киева, где установили камеры, фиксирующие превышение скорости на дорогах. Первый такой прибор заработал на Московском проспекте, где скорость ограничена до 50 километров в час. А потом камеры стали появляться в других районах Харькова, сейчас их одиннадцать. За весь прошлый год на водителей оформили 130 335 штрафов.

Денис Журавель, юрист, автоэксперт

Місто Харків має доволі такі якісні проспекти, на яких встановлено ці камери автоматичної фіксації, це по-перше. І по-друге, у нас харків’яни люблять доволі таки швидко їздити. Тому те, що ми в лідерах — це є закономірність, як то кажуть, ітог цього всього. З приводу того чи дійсно треба і надалі нарощувати кількість камер у місті Харків. Так, дійсно треба нарощувати, тому що вже можна сказати, що швидкість потоку вона трошечки впала.

Сами же водители признаются, что на дорогах стали осторожней, ведь камеры начали формировать новую культуру вождения.

Павел, бизнесмен

Я считаю, что на дорогах должен быть порядок. мне нравится то, что камер становится больше. Все хорошо начинают ездить и это правильно. Я считаю, что чем больше этих камер, тем больше людей будут получать штрафы те, кто нарушает. Соответственно, они потом будут правильно ездить.

Антон, водитель

Да и водители стали более внимательно ездить, я думаю. Все, плюс минус, знаю, где эти камеры фиксаций и наглядно видно, что люди, когда видят этот знак, начинают снижать скорость. Ну, я считаю, что это хорошо, потому что они установлены на тех участках, где, наверное, были сосредоточены ДТП какие-то, поэтому это полезная штука.

Идея установить камеры фото и видеофиксации возникла еще в 2012 году, – рассказывает эксперт в сфере безопасности дорожного движения Денис Дмитров. Однако тогда из-за несовершенства законодательства этот проект провалился. По его словам – это первый шаг к безопасным дорогам в Украине, ведь аварийность значительно уменьшилась.

Денис Дмитров, основатель сервиса «Штрафи UA»

Это европейский опыт, это всемирный опыт. Во всем мире работают камеры фиксаций нарушений. Не только скорости, но и контроль проезда перекрестков, контроль проездов на красный свет, контроль соблюдения полос, движения по полосе для общественного транспорта, парковочная стоянка в неположенных местах и так далее. И я надеюсь и думаю, что наши украинские камеры тоже будут наделены такими возможностями и вскоре они будут выполнять чуть больше функций, чем выполняют сейчас.

Если водитель превысил скорость и это зафиксировала камера – информация сразу передается инспектору, который проверяет данные. После этого «письмо счастья» со штрафом придет в электронный кабинет водителя, в приложение «ДiЯ», а после и по почте. Первые 10 дней украинцы могут оплатить его с 50% скидкой.

Агентство Телевидения Новости