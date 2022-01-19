Сборная Украины по синхронному плаванию вакцинировалась бустерной дозой

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Помещение бассейна «Локомотив». Сегодня – третью – бустерную дозу вакцины против ковид здесь получают спортсмены и тренерский состав сборной Украины по синхронному плаванию. Первую прививку от коронавируса бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 года Марина Алексиева получила еще весной. Никаких колебаний у девушки не было, потому что до этого переболела ковидом.

Марина Алексиева, синхронистка

Після першої вакцинації все було дуже добре, почувала я себе прекрасно і зараз в нас третя доза , яка дає нам змогу подорожувати всім світом, виступати на міжнародних змаганнях

Уже в скором времени у спортсменок выступления на Мировой серии по синхронному плаванию в Париже, а дальше — Чемпионат Мира по водным видам спорта в Японии. Без вакцинации туда не попасть, более того, некоторые страны дополнительно просят и результаты ПЦР-теста.

Ксения Сидоренко, синхронистка

Насамперед, це дуже потрібно нам, щоб їздити на змагання закордон. Та авжеж це важливо, бо це дає нам більшу впевненість, що ми будемо здорові і зможемо працювати не зважаючи ні на що

Третью дозу вакцины – это Файзер – получили 16 спортсменок и тренеров. Среди них и главная тренер сборной Светлана Саидова. Рассказывает, болеть ее подопечным некогда, ведь сейчас идет активная подготовка к Чемпионату мира.

Светлана Саидова, главный тренер Национальной сборной Украины по синхронному плаванию

Я считаю, что дисциплина – это успех. Успех во всем, не только в спорте, а вообще — в нашей жизни. Поэтому, если надо — мы должны это делать. Мы должны прежде всего оградить людей от причин заражения. Я не знаю почему люди боятся. Плюс на здоровье это никак не отражается

Возможностью прививаться бустерной дозой вакцины жители региона пользуются достаточно активно. На сегодняшний день ее получили более 7 тысяч желающих, отмечает директор областного профильного департамента Максим Хаустов. С начала кампании по вакцинации, которая стартовала в Харькове 25 февраля, было проведено более 2 миллионов 116 тысяч прививок.

Максим Хаустов, директор Департамента здравоохранения ХОГА

Наш регіон вже більше місяця займає лідируючі позиції. Перше місце серед усіх регіонів України, але я не задоволений станом вакцинації, бо 52 відсотки щеплено хоча б 1 дозою. Це дуже замало. Я завжди кажу, що коли буде 70, ми зможемо сказати, що ми готові до наступних хвиль

По словам Хаустова, в ближайшие дни регион ожидает очередную партию вакцины «Коранавак». Речь идет о 170 тысячах доз.

Агентство Телевидения Новости