За присвоение средств при ремонте больницы будут судить предпринимателя

Шевченковской окружной прокуратурой Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и служебного подлога (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, досудебным расследованием установлено, что в конце 2018 между коммунальным некоммерческим предприятием «Городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова» Харьковского городского совета и предпринимателем был заключен договор на закупку работ по капитальному ремонту фасада.

Подрядчик завысил стоимость фактически выполненных работ и использованных строительных материалов, чем нанес ущерб государству на сумму свыше 140 тысяч гривен. Предприниматель внес недостоверные сведения в официальные документы, подписал и передал их уполномоченному лицу заказчика.

Досудебное расследование проводили следователи следственного отдела Харьковского райуправления №3 ГУНП в Харьковской области.

Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Агентство Телевидения Новости