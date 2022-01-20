Отключения воды в Харькове: график на 20 января

Сегодня, 20 января, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Шевченковском районе по адресу: ул. Клочковская, 29 до 20:00 20.01.22 г.

А также по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Библика, 61 (п. №4) до 20:00 20.01.22 г.

Киевский район:

б-р Мира, 1 (п. №1, стояк), ул. Физкультурная (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с), ул. Кольцевая (ч/с), ул. Ивана Поддубного (ч/с), ул. Прудная (ч/с), ул. Трудовая (ч/с), б-р Садовый (ч/с) до 20:00 20.01.22 г.

Московский район:

ул. Гарибальди, 2 (п. №2, спаренный стояк), ул. Академика Павлова, 160Г (стояк) до 17:00 20.01.22 г.

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 14/2 (п. №4, стояк) до 17:00 20.01.22 г.

Новобаварский район:

ул. Селянская, 24 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 20.01.22 г.

Основянский район:

ул. Машинистов, 14 (п. №1, стояк) до 20.00 20.01.22 г.; ул. Вокзальная, 10 (п. №5, стояк) до 18:00 20.01.22 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк) до 17:00 20.01.22 г.; ул. Танкопия, 18А до 18:00 20.01.22 г.; ул. Зерновая, 6/8 (п. №2, стояк) до 20:00 20.01.22 г.

Холодногорский район:

ул. Счастливая, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 20.01.22 г.

Агентство Телевидения Новости