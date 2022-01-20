Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:16
Просмотров: 71

В Богодуховском районе сгорел строительный вагончик: погиб мужчина

В Богодуховском районе сгорел строительный вагончик: погиб мужчина

Накануне в 13:55 в ГСЧС из полиции поступило сообщение о том, что в результате пожара в бытовом вагончике погиб мужчина. Пожар произошел около 6 утра, но его последствия обнаружили только спустя несколько часов.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, вагончик находился в поле возле поселка Ковалевка Краснокутской ОТГ. Площадь пожара составляла около 6 кв. метров. На месте пожара было обнаружено тело 65-летнего мужчины, работавшего охранником в частной организации.

Подразделения ГСЧС на место происшествия не вызывались. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

В Богодуховском районе сгорел строительный вагончик: погиб мужчина

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 