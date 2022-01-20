В Богодуховском районе сгорел строительный вагончик: погиб мужчина

Накануне в 13:55 в ГСЧС из полиции поступило сообщение о том, что в результате пожара в бытовом вагончике погиб мужчина. Пожар произошел около 6 утра, но его последствия обнаружили только спустя несколько часов.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, вагончик находился в поле возле поселка Ковалевка Краснокутской ОТГ. Площадь пожара составляла около 6 кв. метров. На месте пожара было обнаружено тело 65-летнего мужчины, работавшего охранником в частной организации.

Подразделения ГСЧС на место происшествия не вызывались. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Агентство Телевидения Новости