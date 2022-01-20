COVID-19: за сутки в Украине заболели почти 18,5 тысяч человек, из них больше 2 тысяч – дети

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 18 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (в числе заболевших 2044 детей и 492 медработника), сообщает Министерство охраны здоровья.

Также за сутки:

госпитализированы – 2 151 человек;летальных случаев – 131;выздоровели – 4 446 человек.

Днем ранее было выявлено 12 815 инфицированных и зафиксировано 163 смерти от COVID-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковской (2777) и Львовской (1440) областях, Киеве (1409), Тернопольской (1145) и Сумской (1137) областях.

Агентство Телевидения Новости