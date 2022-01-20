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В Украине уже семь областей в «оранжевой» зоне

В Украине уже семь областей в «оранжевой» зоне

Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику госпитализаций и заболеваемости коронавирусом в Украине. В «оранжевой» карантинной зоне сегодня находятся 7 областей:

Ивано-Франковская: превышены показатели выявления новых случаев, уровня и динамики госпитализаций;Ровенская: превышен показатель выявления новых случаев;Сумская: превышен показатель выявления новых случаев;Черновицкая: превышен показатель выявления новых случаев;Львовская: критическая динамика госпитализаций;Тернопольская: превышен показатель выявления новых случаев;Житомирская: превышен показатель выявления новых случаев.

Все остальные регионы Украины пока соответствуют показателям «желтой» зоны эпидемиологической опасности.

Агентство Телевидения Новости

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