В Харьковской области за сутки: госпитализированы больше 900 человек, 16 умерли

В Харькове и области за сутки зарегистрирован 931 новый случай заболевания коронавирусом, 16 человек умерли.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 666 случаях и было зафиксировано 7 летальных исходов.

По данным ХОГА, большинство заболевших (726) – жители Харькова. 101 заболевший – в Харьковском районе, 39 – в Купянском, 22 – в Изюмском, 17 – в Красноградском, 14 – в Богодуховском и 12 – в Чугуевском районах.

Агентство Телевидения Новости