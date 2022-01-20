Пьяный водитель устроил ДТП и попытался откупиться от полицейских

Накануне около 19:30 на улице Суздальские Ряды водитель Daewoo не справился с управлением и врезался забор и дорожный знак. С места аварии водитель уехал, но затем вернулся.

Тест на драгере показал 1,42 промилле алкоголя в крови водителя Daewoo.

Чтобы избежать составления админматериалов, мужчина предлагал полицейским 6 тысяч гривен. И делал это так настойчиво, что патрульные вызвали следственно-оперативную группу для фиксации попытки дачи взятки.

На водителя автомобиля Daewoo патрульные составили административные протоколы ст. 124 (Нарушения ПДД, повлекшие механические повреждения), ст. 122-4 (оставление места ДТП) и по ч.1 ст.130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения) КУоАП.

Агентство Телевидения Новости