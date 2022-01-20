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Как же рефери просмотрел?! Боец потерял сознание. Пришлось реанимировать

Как же рефери просмотрел?! Боец потерял сознание. Пришлось реанимировать

Очень неприятная концовка боя

В столице Южной Кореи — Сеуле прошел турнир по смешанным единоборствам Road FC — Arc 007.

Во 2-м раунде боя между корейцами Ким Ин Куком и Ли Юн Хьюном Ким Ин Кук, находясь сверху, надовил на горло сопернику, перекрыв тому дыхание. Ли Юн Хьюн потерял сознание, не успев сдаться. При этом и рефери вовремя не не вмешался. Благо, Ким Ин Кук сам остановился.

В результате Ли Юн Хьюну понадобилась реанимация. Когда рефери объявлял результат боя, проигравший боец уже самостоятельно стоял на ногах.

Ниже на видео фрагментов боя удушение, приведшее к потери сознания, с 30-й секунды. Слишком впечатлительным людям смотреть не рекомендуется.


Агентство Телевидения Новости

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