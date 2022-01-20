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В Харькове задержан наркозакладчик с партией психотропных веществ

В Харькове задержан наркозакладчик с партией психотропных веществ

Накануне на проспекте Науки был задержан мужчина, у которого с собой было 100 пакетов с несколькими видами наркотических и психотропных веществ.

При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры г. Харькова 24-летнему задержанному сообщили о подозрении по факту незаконного приобретения и хранения с целью сбыта психотропных веществ в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Как сообщает прокуратура Харьковской области, мужчина с помощью мессенджера Telegram заказал в интернет-магазине наркотические и психотропные вещества для дальнейшего сбыта на территории Харькова.

 Досудебное расследование проводят следователи следственного отдела Харьковского райуправления №1 ГУНП в Харьковской области.

В Харькове задержан наркозакладчик с партией психотропных веществ

Агентство Телевидения Новости

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