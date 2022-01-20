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Шевченко просит 3 миллиона евро в год, чтобы возглавить сборную Польши

Уволенный из итальянского футбольного клуба «Дженоа» украинский специалист Андрей Шевченко знает себе цену.

Польское издание sport.pl сообщило, что идут переговоры с Шевченко на предмет стать главным тренером сборной Польши по футболу.

Но Польский футбольный союз не потянет без привлечения спонсоров зарплату Шевченко. Андрей готов приступить к работе, если будет получать 3 миллиона евро в год.

После увольнения из «Дженоа» Шевченко остаётся на зарплате более 2 миллионов в этом клубе, пока не найдет себе новую работу.

Агентство Телевидения Новости

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