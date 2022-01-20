Новая волна заболеваемости COVID-19 в Украине начинается с западных областей

В Украине впервые с ноября зафиксировано более 18 тысяч новых случаев COVID. Оранжевая зона карантина в Украине, по состоянию на 20 января, включает 7 областей – за сутки добавились еще два региона.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подтвердил, что рост числа заболевших свидетельствует о начале новой вспышки заболеваемости коронавирусом в Украине, сообщает UA.NEWS.

Самая сложная ситуация на западе страны, в частности в Ивано-Франковской области. Негативная динамика также наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. За последние сутки в Украине зафиксировали 18 479 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

«Это свидетельствует, что в Украине началась вспышка. Эпицентр вспышки – западная Украина. Наиболее сложная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже через два дня 30 тысяч случаев», – отметил Виктор Ляшко.

Агентство Телевидения Новости