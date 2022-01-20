Мошенница, входившая в доверие к пенсионерам и отбиравшая их деньги, получила 4 года

Харьковский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы женщине, признанной виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Как сообщает прокуратура Харьковской области, установлено, что 47-летняя женщина, ранее судимая за кражи и мошенничество, обманывала пенсионеров.

В течение декабря 2020-января 2021 женщина приходила домой к пожилым людям и, представляясь социальным работником, сообщала пенсионерам, что якобы денежные средства старого образца выводятся из оборота. Она предлагала заменить их новыми купюрами. Потерпевшие, доверяя словам женщины, отдавали ей свои деньги.

Сумма материального ущерба, причиненного потерпевшим, составляет более 90 тысяч гривен.

Приговором Балаклейского районного суда Харьковской области женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 51 тыс. грн.

Однако прокуратура подала апелляционную жалобу в связи с несоответствием назначенного наказания степени тяжести уголовного преступления.

В результате приговором Харьковского апелляционного суда от 23.12.2021 апелляционная жалоба удовлетворена и назначена женщине окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы. Приговор суда вступил в силу.

Агентство Телевидения Новости