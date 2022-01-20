Очень мощная драка в НХЛ

Никто не хотел уступать.

В первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Колорадо» хоккеист «Колорадо» Кёртис Макдермид вызвал на бой Николя Деслорье из «Анахайма».

Деслорье принял бой.

Противостояние вышло бескомпромиссным. Хоккеисты дрались более минуты. Деслорье сумел сбить с Макдермида шлем. Арбитры размирили драчунов, когда хоккеисты уже изрядно выдохлись.

После чего и Деслорье и Макдермид получили по 5 минут штрафа.

Сам же матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Колорадо».





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