Сегодня 15:40
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Очень мощная драка в НХЛ
Никто не хотел уступать.
В первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Анахаймом» и «Колорадо» хоккеист «Колорадо» Кёртис Макдермид вызвал на бой Николя Деслорье из «Анахайма».
Деслорье принял бой.
Противостояние вышло бескомпромиссным. Хоккеисты дрались более минуты. Деслорье сумел сбить с Макдермида шлем. Арбитры размирили драчунов, когда хоккеисты уже изрядно выдохлись.
После чего и Деслорье и Макдермид получили по 5 минут штрафа.
Сам же матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Колорадо».
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