В Васищево нетрезвый водитель протаранил магазин насквозь

Сегодня ночью в 01:20 в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Васищево автомобиль Hyundai въехал в помещении магазина. На место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции.

Правоохранители установили личность водителя. Им оказался 34-летний житель поселка Ольховка Харьковского района. Во время ДТП водитель получил легкие телесные повреждения и был доставлен в больницу Харькова. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.

Полицейские составили на нарушителя административный протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами или судными лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) КУоАП.

Агентство Телевидения Новости